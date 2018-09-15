Тайваньский дипломат покончил жизнь самоубийством в Японии

Токио, , 11:17 — REGNUM Один из представителей Тайваня в Японии покончил жизнь самоубийством, сообщает 15 сентября Reuters.

Данное обстоятельство подтвердили официальные представители Тайваня. Тайбэй выразил соболезнования по данному поводу, подчеркнув, что дипломат был высоким профессионалом в своем деле.

Свой пост тайваньский чиновник занял лишь в июле 2016 года. Его резиденция располагалась в Осаке, где и было обнаружено его тело. Причиной подобного исхода может быть критика в адрес дипломаты по поводу гибели 11 тайваньцев в Японии во время тайфуна.

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