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Тайваньский дипломат покончил жизнь самоубийством в Японии

Происшествия

Подробности пока не сообщаются

Тайваньский дипломат покончил жизнь самоубийством в Японии
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Предсмертная записка

Токио, 15 сентября 2018, 11:17 — REGNUM  Один из представителей Тайваня в Японии покончил жизнь самоубийством, сообщает 15 сентября Reuters.

Данное обстоятельство подтвердили официальные представители Тайваня. Тайбэй выразил соболезнования по данному поводу, подчеркнув, что дипломат был высоким профессионалом в своем деле.

Свой пост тайваньский чиновник занял лишь в июле 2016 года. Его резиденция располагалась в Осаке, где и было обнаружено его тело. Причиной подобного исхода может быть критика в адрес дипломаты по поводу гибели 11 тайваньцев в Японии во время тайфуна.

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