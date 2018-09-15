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При пожаре в частном доме в Ивделе пострадали шестеро детей

Происшествия

Мать смогла эвакуировать детей из горящего дома

При пожаре в частном доме в Ивделе пострадали шестеро детей
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар в частном доме

Ивдель, Свердловская область, 15 сентября 2018, 10:36 — REGNUM  В городе Ивделе шестеро детей пострадали в результатет пожара в частном доме. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба управления СК России по Свердловской области.

Пожар произошел в частном доме и надворных постройках по улице Краснооктябрьской в Ивделе, где проживала 32-летняя женщина с шестью детьми.

В ночь на 15 сентября женщина проснулась от удушья и увидела, что рядом с печкой на кухне возникло возгорание. Женщина смогла эвакуировать детей, а затем попыталась самостоятельно потушить пожар, но огонь распространился не только на жилой дом, но и на надворные постройки.

Справится с огнем смогли только прибывшие на место происшествия пожарные бригады.

Все дети получили отравление угарным газом. При этом двое мальчиков — 2017 и 2018 годов рождения получили ожоги 2−3 степени.

По данному факту проводится проверка.

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Пожары в жилых домах
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