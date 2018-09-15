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В Югре разбился автомобиль с тремя несовершеннолетними девушками

Происшествия

Одна из них была за рулем

Ханты-Мансийск, 15 сентября 2018, 09:49 — REGNUM  В Югре в результатет дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, ДТП произошло в ночь на 15 сентября в посёлке Саранпауль Березовского района Югры. 17-летняя девушка находилась за рулем автомобиля «ВАЗ 2114». также в машине находились две девушки 2002 года рождения.

Водитель не справилась с управлением и врезалась в результатет чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Девушка, находившаяся за рулем, скончалась на месте от полученных травм. Две пассажирки получили тяжкие телесные повреждения.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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