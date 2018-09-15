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Семь человек задержаны в Москве за стрельбу в офисе

Происшествия

Участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения

Семь человек задержаны в Москве за стрельбу в офисе
Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США
Стрелок

Москва, 15 сентября 2018, 09:54 — REGNUM  Семь человек задержаны за стрельбу из окон офисного здания в Таганском районе Москвы, сообщает 14 сентября агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что вечером 14 сентября в отделение полиции поступил звонок гражданина, который заявил, что слышал хлопок в офисном здании на улице Марксисткой, 5.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали семь человек, которые стреляли из оружия на базе автомата Калашникова, переделанного под стрельбу холостыми патронами. Все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

Все виновники произошедшего доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших по делу нет.

Напомним, что ранее в Московской области был задержан 34-летний житель посёлка Запрудня, открывший стрельбу из пистолета и ранивший 37-летнего мужчину. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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