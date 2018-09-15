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ВСУ трижды за сутки нарушили «режим тишины»

Происшествия

Об этом заявляют в Луганской Народной Республике

ВСУ трижды за сутки нарушили «режим тишины»
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«Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

Луганск, 15 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  Три раза за минувшие сутки подверглись обстрелу со стороны ВСУ позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 15 сентября Луганский информационный центр.

Сообщается, что были обстреляны позиции в районе населённых пунктов Сокльники, Калиновка, красный Яр.

Отмечается, что при обстреле применялись гранатомёты, стрелковое оружие и миномёты калибра 82 мм.

О потерях среди военнослужащих и мирного населения не сообщается.

Напомним, что вопрос по урегулированию ситуации в Донбассе решается в ходе встреч контактной группы, участники которой в 2015 году подписали в Минске комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был согласован со странами-участницами «нормандской четвёрки» (Россией, Францией, Германией и Украиной). Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН.

В документе предусмотрено прекращение огня, отведение тяжёлого вооружения от линии соприкосновения, восстановление социально-экономического сотрудничества Украины и Донбасса и закрепление в Конституции Украины особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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