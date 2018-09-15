ВСУ трижды за сутки нарушили «режим тишины»

Луганск, , 09:26 — REGNUM Три раза за минувшие сутки подверглись обстрелу со стороны ВСУ позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 15 сентября Луганский информационный центр.

Сообщается, что были обстреляны позиции в районе населённых пунктов Сокльники, Калиновка, красный Яр.

Отмечается, что при обстреле применялись гранатомёты, стрелковое оружие и миномёты калибра 82 мм.

О потерях среди военнослужащих и мирного населения не сообщается.

Напомним, что вопрос по урегулированию ситуации в Донбассе решается в ходе встреч контактной группы, участники которой в 2015 году подписали в Минске комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был согласован со странами-участницами «нормандской четвёрки» (Россией, Францией, Германией и Украиной). Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН.

В документе предусмотрено прекращение огня, отведение тяжёлого вооружения от линии соприкосновения, восстановление социально-экономического сотрудничества Украины и Донбасса и закрепление в Конституции Украины особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей.