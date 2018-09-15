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Переодетые в марьячи бандиты убили 5 человек в Мехико

Происшествия

Три человека погибло на месте, ещё два человека скончались позднее в больницах города

Переодетые в марьячи бандиты убили 5 человек в Мехико
Martin SoulStealer
Мексиканская дуэль

Мехико, 15 сентября 2018, 09:14 — REGNUM  Пять человек погибло и ещё семеро ранено в ходе перестрелки в туристическом районе Мехико в ночь на 15 сентября. Об этом сообщает радио MVS Noticias.

Как сообщает со слов очевидцев радиостанция, преступники, которые были переодеты в костюмы национальных мексиканских музыкантов марьячи, приехали на площадь Гарибальди на мотоциклах и открыли огонь по людям находящимся на площади. В результате три человека погибло на месте, ещё два человека скончались позднее в больницах города.

На месте события работают полиция и прокуратура Мексики, также сюда прибыл министр общественной безопасности Мехико. Идет операция по поиску бандитов, мотивы преступления неизвестны.

Отметим, площадь Гарибальди считается центром марьячи в Мехико, там собираются сотни музыкантов предлагающих всем желающим свои услуги

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Бандитизм, разбой
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