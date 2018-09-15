Переодетые в марьячи бандиты убили 5 человек в Мехико

Мехико, , 09:14 — REGNUM Пять человек погибло и ещё семеро ранено в ходе перестрелки в туристическом районе Мехико в ночь на 15 сентября. Об этом сообщает радио MVS Noticias.

Как сообщает со слов очевидцев радиостанция, преступники, которые были переодеты в костюмы национальных мексиканских музыкантов марьячи, приехали на площадь Гарибальди на мотоциклах и открыли огонь по людям находящимся на площади. В результате три человека погибло на месте, ещё два человека скончались позднее в больницах города.

На месте события работают полиция и прокуратура Мексики, также сюда прибыл министр общественной безопасности Мехико. Идет операция по поиску бандитов, мотивы преступления неизвестны.

Отметим, площадь Гарибальди считается центром марьячи в Мехико, там собираются сотни музыкантов предлагающих всем желающим свои услуги