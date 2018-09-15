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Пассажирский самолет вынуждено вернулся в Бангкок из-за странного звука

Происшествия

Техники исследовали самолет, с находящимися на борту пассажирами, однако причину подозрительного звука так и не нашли

Бангкок, 15 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  Пассажирский самолет Boeing 777−200, следовавший из Бангкока в Сеул, был вынужден вернуться в Бангкок через два часа полета из-за появления странного звука. Об этом 15 сентября сообщает газета The Nation.

По сообщению издания, самолет в Сеул вылетел из Бангкока в 01:00 по местному времени (21:00 мск). Через два часа полета появился странный звук, после чего капитан воздушного судна принял решение о возвращении в Бангкок для проверки самолета.

Техники исследовали самолет, с находящимися на борту пассажирами, однако причину подозрительного звука так и не нашли. В результате рейс был отменен.

Отметим, 13 сентября вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» был вынужден совершить посадку в 28 км от поселка Борхан.

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Авиапроисшествия
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