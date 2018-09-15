На Юго-Восточную Азию движется супертайфун

Пекин, , 08:49 — REGNUM На страны Юго-Восточной Азии из Тихого океана надвигается мощнейший ураган «Мангхут», сообщает 15 сентября Associated Press.

«Мангхут» — супертайфун, получивший пятую, высшую категорию опасности по шкале ураганов. Изначально эксперты прогнозировали скорость ветра в эпицентре урагана до 250 км/час, но сейчас она достигла отметки в 290 км/час.

В зону действия тайфуна попадают густонаселённые территории трёх стран, с общей численностью около 37 млн человек. Это Филиппины, Вьетнам, китайская провинция Гуандун, Гонконг и Макао. Непосредственно в зоне риска проживает около 5 млн человек.

Ожидается, что максимальной мощности ураган достигнет сегодня, 15 сентября. В данный момент на Филиппинах отменены авиарейсы, закрыты аэропорты. Также были отозваны обратно в порт все морские суда. Власти страны приняли решение об эвакуации более 800 тысяч человек из разных провинций.

Напомним, что ранее, 14 сентября, на восточное побережье США обрушился ураган «Флоренс». Под удар стихии попали Северная и Южная Каролина. На эти территории обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения и оползни.