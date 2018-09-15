В Индонезии загорелся и утонул паром, есть жертвы

Джакарта, , 08:25 — REGNUM По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара на пароме в индонезийской провинции Сулавеси. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

На борту парома находились 147 пассажиров. В результатет вспыхнувшего пожара судно затонуло. При этом спасательные службы смогли добраться до места крушения только через три часа, так как этому препятствовали тяжелые погодные условия. Помощь была оказана 126 пассажирам.

По предварительным данным, в результатет пожара и затопления парома погибли по меньшей мере 10 человек. 11 человек числятся пропавшими без вести.

Поисковая операция продолжается.