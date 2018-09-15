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В Мексике неизвестные расстреляли трех человек в туристическом квартале

Происшествия

Трое неизвестных скрылись на мотоциклах

Мехико, 15 сентября 2018, 08:07 — REGNUM  В результате нападения неизвестных в Мексике погибли трое человек, сообщает 15 сентября Reuters.

В ходе инцидента также пострадали еще семь человек, все они доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь. Правоохранительные органы разыскивают троих подозреваемых, скрывшихся на мотоциклах.

Преступление произошло на площади Гарибальди, крупнейшей туристической площади в Мехико.

Напомним, уровень преступности в Мексике достаточно высок, что вызвано широким распространением наркокартелей и неспособностью властей их искоренить. В стране очень часто происходят убийства журналистов и сотрудников правопорядка, занимающихся расследованием дел, связанных с наркотиками.

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