В Мексике неизвестные расстреляли трех человек в туристическом квартале

Мехико, , 08:07 — REGNUM В результате нападения неизвестных в Мексике погибли трое человек, сообщает 15 сентября Reuters.

В ходе инцидента также пострадали еще семь человек, все они доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь. Правоохранительные органы разыскивают троих подозреваемых, скрывшихся на мотоциклах.

Преступление произошло на площади Гарибальди, крупнейшей туристической площади в Мехико.

Напомним, уровень преступности в Мексике достаточно высок, что вызвано широким распространением наркокартелей и неспособностью властей их искоренить. В стране очень часто происходят убийства журналистов и сотрудников правопорядка, занимающихся расследованием дел, связанных с наркотиками.

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