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Режим контртеррористической операции введён в двух районах Дагестана

Происшествия

Силовики ищут боевиков

Махачкала, 15 сентября 2018, 07:17 — REGNUM  В двух районах Дагестана введён режим контртеррористической операции. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает оперативный штаб республики.

В 5:00 по московскому времени начальник управления Федеральной службы безопасности по республике Дагестан принял решение о введении правового режима контртеррористической операции (КТО).

Уточняется, что режим КТо был введён на отделенных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана.

Силовики ведут поиск боевиков и их пособников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз режим КТО в Дагестане вводили накануне, 14 сентября. Тогда в ходе спецоперации был ликвидирован боевик, который пытался скрыться от правоохранителей на легковом автомобиле.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане ликвидирован боевик, открывший стрельбу по полицейским

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