Наркоторговец-рецидивист получил 12 лет за сбыт героина в Копейске

Копейск, Челябинская область, , 05:50 — REGNUM Суд города Копейска Челябинской области приговорил гражданина одного из государств Средней Азии к 12 годам колонии особого режима за сбыт 400 граммов героина, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Сообщается, что подсудимый уже однажды имел судимость и отбывал наказание за сбыт наркотических веществ в Челябинской области.

После того, как закончился его первый тюремный срок, иностранец вернулся к себе на родину, а затем менял паспортные данные и снова возвращался в Россию с наркотиками. На третьей такой поездке он был арестован с 400 граммами героина сотрудниками ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре года тюремного заключения может получить житель города Миасса (Челябинская область) за содержание наркопритона.

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