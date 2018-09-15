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Наркоторговец-рецидивист получил 12 лет за сбыт героина в Копейске

Происшествия

Менял паспортные данные и снова возвращался в Россию с наркотиками

Копейск, Челябинская область, 15 сентября 2018, 05:50 — REGNUM  Суд города Копейска Челябинской области приговорил гражданина одного из государств Средней Азии к 12 годам колонии особого режима за сбыт 400 граммов героина, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Сообщается, что подсудимый уже однажды имел судимость и отбывал наказание за сбыт наркотических веществ в Челябинской области.

После того, как закончился его первый тюремный срок, иностранец вернулся к себе на родину, а затем менял паспортные данные и снова возвращался в Россию с наркотиками. На третьей такой поездке он был арестован с 400 граммами героина сотрудниками ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре года тюремного заключения может получить житель города Миасса (Челябинская область) за содержание наркопритона.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителю уральского Миасса грозит срок за содержание наркопритона

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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