Суббота, 15 Сентября 2018 года
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Пожар на свечном заводе в Финляндии потушен

Происшествия

Пострадавших нет

Сало, Финляндия, 15 сентября 2018, 02:28 — REGNUM  Пожар на свечном заводе в Финляндии в городе Сало, в ходе которого горело 200 тонн парафина, был потушен, сообщает спасательная служба страны.

Сообщается, что после того как пожар был локализован, жителям города разрешили вернуться в свои дома. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в финском городе Сало на свечном заводе загорелись 200 тонн парафина. Из-за этого пожара власти провели эвакуацию жителей. В тушении возгорания принимали участие 30 пожарных расчетов.

Читайте ранее в этом сюжете: В финском городе Сало загорелся свечной завод

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