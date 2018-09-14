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В США возросло число жертв урагана «Флоренс»

Происшествия

Жертвами урагана в США, по последним данным, стали четыре человека

Вашингтон, 14 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  Количество погибших в результате последствий урагана «Флоренс» в США увеличилось до четырёх человек, сообщает The New York Times.

По информации издания, в городе Хампстед от сердечного приступа скончалась женщина, к которой медики не успели доехать по заваленной деревьями дороге. В округе Ленуар мужчина погиб от удара током, пытась подключить электрогенератор после отключения электроэнергии в доме.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Уилмингтон мать с ребёнком погибли в результате падения дерева на их дом.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» утром 14 сентября достиг побережья США. Первый удар стихии пришёлся на штат Северная Каролина.

Читайте ранее в этом сюжете: В США сообщают о первых жертвах урагана «Флоренс»

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Ураган «Флоренс»
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