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Российский олигарх заказал убийство двух израильтян

Происшествия

Олигарх из России нанял жителя израильского города Нетания для убийства двух израильтян за 1 млн долларов

Тель-Авив, 14 сентября 2018, 23:38 — REGNUM  Гражданин Израиля, проживающий в Нетании, сообщил, что российский олигарх нанял его для убийства двух израильтян, задолжавших ему $16 млн. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, житель Нетании находится под стражей и уже дал показания полиции по данному делу. По его словам, он не смог решиться на исполнение «заказа», поэтому рассказал все полиции и неудавшимся «жертвам».

Также сообщается, что в качестве «вознаграждения» россиянин пообещал жителю Израиля $1 млн. Полиция Израиля разрешила данную информацию к публикации.

Расследованием этого дела занимается специальная группа. Как сообщают в полиции, олигарх, заказавший убийство, проживает на территории России, а в Израиле имеет свой бизнес. В настоящий момент «заказчик» уклоняется от дачи показании и еще не был задержан правоохранительными органами.

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Зарубежная хроника
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