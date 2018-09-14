Власти Пакистана арестовали 18 индийских рыбаков

Исламабад, , 23:53 — REGNUM Ведомство по безопасности морских границ Пакистана арестовало 18 индийских моряков. Их обвиняют в вылове рыбы в пакистанских территориальных водах. По сообщению индийского новостного агентства «Навбхарат Таймс», индийцы должны будут предстать перед судом Пакистана. После завершения судебного разбирательства их должны будут отпустить обратно в Индию. Однако до тех пор рыбаки будут содержаться в тюрьме.

Ранее, 14 августа, в честь дня независимости Пакистана местные власти отпустили 26 индийских рыбаков, задержанных за такое же преступление. Случаи нарушения режима вылова рыбы в территориальных водах государств не являются редкостью для Индии и Пакистана, так как местные моряки зачастую просто не знают, где проходит морская границы между странами.