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Власти Пакистана арестовали 18 индийских рыбаков

Происшествия

Индийские моряки были задержаны за вылов рыбы в территориальных водах Пакистана

Исламабад, 14 сентября 2018, 23:53 — REGNUM  Ведомство по безопасности морских границ Пакистана арестовало 18 индийских моряков. Их обвиняют в вылове рыбы в пакистанских территориальных водах. По сообщению индийского новостного агентства «Навбхарат Таймс», индийцы должны будут предстать перед судом Пакистана. После завершения судебного разбирательства их должны будут отпустить обратно в Индию. Однако до тех пор рыбаки будут содержаться в тюрьме.

Ранее, 14 августа, в честь дня независимости Пакистана местные власти отпустили 26 индийских рыбаков, задержанных за такое же преступление. Случаи нарушения режима вылова рыбы в территориальных водах государств не являются редкостью для Индии и Пакистана, так как местные моряки зачастую просто не знают, где проходит морская границы между странами.

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Зарубежная хроника
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