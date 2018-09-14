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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из окна офиса в Москве

Происшествия

Из офисного здания в центре Москвы открыли стрельбу холостыми патронами из автомата

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из окна офиса в Москве
Ashely Moreno
Арест

Москва, 14 сентября 2018, 22:56 — REGNUM  Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна офисного центра на Марксистской улице в Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».

В свою очередь, агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД сообщает, что всего в отделение полиции для разбирательства доставлены семь человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Источник в экстренны службах сообщил, что из окна дома №5 по Марксистской улице было произведено несколько выстрелов из охолощённого оружия на базе автомата Калашникова.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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