В США сообщают о первых жертвах урагана «Флоренс»

Уилмингтон, США, , 22:39 — REGNUM Два человека погибли 14 сентября в американском штате Северная Каролина в результате обрушившегося на регион урагана «Флоренс», передаёт CBS News.

Как сообщается, в городе Уилмингтон мать с ребёнком получили смертельные травмы в результате падения дерева на их дом. Также в результате инцидента доставлен в больницу отец семейства.

Напомним, сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» сегодня утром достиг Восточного побережья США. Первый удар стихии пришёлся на штат Северная Каролина. В целом ряде штатов, а также в столице страны Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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