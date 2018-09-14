Пятница, 14 Сентября 2018 года
23:47:05 МСК

В США сообщают о первых жертвах урагана «Флоренс»

Происшествия

Мощный ураган обрушился 14 сентября на штат Северная Каролина

Уилмингтон, США, 14 сентября 2018, 22:39 — REGNUM  Два человека погибли 14 сентября в американском штате Северная Каролина в результате обрушившегося на регион урагана «Флоренс», передаёт CBS News.

Как сообщается, в городе Уилмингтон мать с ребёнком получили смертельные травмы в результате падения дерева на их дом. Также в результате инцидента доставлен в больницу отец семейства.

Напомним, сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» сегодня утром достиг Восточного побережья США. Первый удар стихии пришёлся на штат Северная Каролина. В целом ряде штатов, а также в столице страны Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Ураган «Флоренс» достиг побережья США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураган «Флоренс»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить