В афганской провинции Пактика перехвачен грузовик с взрывчаткой

Кабул, , 00:22 — REGNUM Спецназ афганской разведки Национального директората безопасности остановил грузовик, двигавшийся из пакистанского города Вана в афганскую провинцию Газни. Как сообщает афганское информационное агентство «Хама», внутри сотрудники афганских спецслужб обнаружили 65 мешков нитрата аммония, который используется для производства самодельных взрывных устройств (СВУ).

Члены вооруженной оппозиции никак не прокомментировали это сообщение.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие вооруженные группировки используют СВУ для проведения атак против афганских сил безопасности, однако в результате большинства взрывов среди жертв оказываются и мирные жители. Кроме того, нередки случаи подрыва боевиков на собственных взрывных устройствах.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в своем последнем докладе сообщает, что за первые шесть месяцев 2018 года в Афганистане было убито 1 692 гражданских лица. Основной причиной жертв среди гражданского населения являются террористические акты антиправительственных сил с применением самодельных взрывных устройств.