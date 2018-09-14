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Мужчина открыл стрельбу из окна офиса в центре Москвы

Происшествия

Полиция ведёт переговоры со злоумышленником

Мужчина открыл стрельбу из окна офиса в центре Москвы
Цитата из к/ф «С меня хватит!» реж. Джоэл Шумахер. 1992. США

Москва, 14 сентября 2018, 22:08 — REGNUM  Полиция ведёт переговоры с мужчиной, устроившим стрельбу из окна офисного центра в Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как уточняется, инцидент произошёл на Марксистской улице. Услышивший стрельбу охранник здания закрыл все выходы и позвонил в полицию.

По предварительным данным, мужчина стрелял холостыми патронами. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

Сообщается, что стрелявший продолжает находиться в здании и отказывается сдаваться. Подробности произошедшего уточняются.

Читайте развитие сюжета: Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из окна офиса в Москве

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