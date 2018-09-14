Мужчина открыл стрельбу из окна офиса в центре Москвы

Москва, 14 сентября 2018, 22:08 — REGNUM Полиция ведёт переговоры с мужчиной, устроившим стрельбу из окна офисного центра в Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».
Как уточняется, инцидент произошёл на Марксистской улице. Услышивший стрельбу охранник здания закрыл все выходы и позвонил в полицию.
По предварительным данным, мужчина стрелял холостыми патронами. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.
Сообщается, что стрелявший продолжает находиться в здании и отказывается сдаваться. Подробности произошедшего уточняются.
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