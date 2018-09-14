Тайфун «Мангхут» атакует Филиппины

Манила, , 22:15 — REGNUM Тайфун «Мангхут» обрушился на северо-восток Филиппин, 14 сентября передает агентство Associated Press.

Первый удар стихии приходится на прибрежный город Баггао в провинции Кагаян. Тайфун грозит региону оползнями и наводнениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в связи с наступлением тайфуна «Мангхут» власти Филиппин эвакуировали из опасных районов около 800 тыс. человек. Тайфун представляет опасность для не менее чем 5 млн филиппинцев.

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