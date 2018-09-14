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Посетителей Сбербанка в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета

Происшествия

Инцидент произошёл в отделении банка на улице Генерала Кузнецова

Посетителей Сбербанка в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета
cocoparisienne
Пакет с мусором

Москва, 14 сентября 2018, 20:31 — REGNUM  Около 40 человек были эвакуированы из отделения Сбербанка в московском районе Выхино-Жулебино после обнаружения в здании подозрительного пакета. Об этом 14 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл вотделении банка, расположенном по адресу: улица Генерала Кузнецова, 28. На место были вызваны сотрудники МЧС, территорию вокруг здания оцепила полиция.

В столичном управлении МВД России подтвердили информацию об обнаружении бесхозного предмета по указанному адресу. По данным ведомства, в пакете оказались забытые личные вещи, никаких опасных предметов внутри здания обнаружено не было.

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