Посетителей Сбербанка в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета

Москва, , 20:31 — REGNUM Около 40 человек были эвакуированы из отделения Сбербанка в московском районе Выхино-Жулебино после обнаружения в здании подозрительного пакета. Об этом 14 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл вотделении банка, расположенном по адресу: улица Генерала Кузнецова, 28. На место были вызваны сотрудники МЧС, территорию вокруг здания оцепила полиция.

В столичном управлении МВД России подтвердили информацию об обнаружении бесхозного предмета по указанному адресу. По данным ведомства, в пакете оказались забытые личные вещи, никаких опасных предметов внутри здания обнаружено не было.