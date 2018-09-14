ЛНР: В Донбассе несколько офицеров похищали ракеты со складов ВСУ

Луганск, , 20:24 — REGNUM В Донбассе завели несколько уголовных дел по факту пропажи боеприпасов со складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко.

По его словам, в 72-й бригаде ВСУ регулярно пропадают боеприпасы с артиллерийских складов. Чтобы пресечь дальнейшую утечку особо важных объектов со складов, в бригаду была направлена комиссия во главе с начальником ракетных войск и артиллерии штаба «операции объединенных сил» («ООС»).

Полковник отметил, что в отношении некоторых офицеров уже были возбуждены уголовные дела по фактам хищения боеприпасов.

Напомним, по данным экспертов, ежедневно из Донбасса на Украину поступает до 1 тыс. единиц оружия нелегальным путем.