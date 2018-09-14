Узбекистанца депортируют из Костромской области за поддельные документы

Кострома, , 19:59 — REGNUM Гражданина Узбекистана депортировали на родину за незаконное пребывание на территории Костромской области в течении 6 лет, сообщает сообщает Костромской районный суд.

После депортации в 2012 году мужчина оставил свою семью на родине и вернулся в регион к своей сожительнице и ребенку. Он купил фальшивые паспорт и водительское удостоверение, чтобы устроиться на работу в сфере пассажироперевозок. В районном суде отмечают, что поддельные документы оказались оформлены на лицо, находящееся в федеральном розыске.

Суд приговорил узбека к выплате штрафа в 3000 рублей и депортацию за пределы страны. Сейчас нарушитель находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Костромской области.

ИА REGNUM напоминает, что в начале текущего года из Костромы депортировали 4 мигрантов. Тогда регионе проводились массовые проверки домов, где живут квартиранты.

В результате проверки 155 арендаторов, снимающих жилье без регистрации по месту временного проживания, привлечены к административной ответственности. Выявлено 94 административных правонарушения при сдаче жилья гражданам других государств. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении 5 фактов, связанных с фиктивной регистрацией и незаконным пересечением государственной границы.