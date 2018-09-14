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На границе сектора Газа в стычках с военными Израиля погибли два палестинца

Происшествия

Десятки палестинцев получили различные ранения и травмы

Тель-Авив, 14 сентября 2018, 19:39 — REGNUM  Двое палестинцев, включая одного несовершеннолетнего, погибли в ходе столкновений с израильскими силовиками на границах сектора Газа, сообщает 14 сентября РИА Новости соссылкой на представителя местного минздрава Вафаа Яги.

По его словам, одним из погибших является 14-летний подросток, а еще десятки людей были ранены.

Жители сектора Газа продолжают акции протеста, начавшиеся с конца марта текущего года. Протесты проводятся в рамках «Великого марша возвращения» и проводятся каждую пятницу.

Как сообщало ИА REGNUM, эти акции постоянно перерастают в стычки с израильскими военными и полицейскими. В ходе столкновений погибло не менее 170 палестинцев, порядка 20 тыс. получили ранения и травмы.

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