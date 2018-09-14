Украинские боевики повредили семь зданий в ДНР

Донецк, , 18:51 — REGNUM В течение 13 сентября Донецкая Народная Республика (ДНР) была обстреляна 17 раз украинскими карателями, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ вели обстрел на всех трех направлениях, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие и БМП. Под обстрел попали 11 населенных пунктов.

Отмечается, что в Старомихайловке были повреждены семь зданий.

Напомним, в Донбассе с 29 августа действует «школьное» перемирие, но украинские войска его постоянно нарушают. При этом наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается в ДНР, в Луганской Народной Республике интенсивность ниже в 5−6 раз.

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