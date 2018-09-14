Российские разведчики устроили засаду вооруженной бандгруппе в Таджикистане

Душанбе, , 18:29 — REGNUM Организацию засад в горах отработали разведчики российской 201-й военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие, используя специальное снаряжение и экипировку, прибыли в место организации засады на труднодоступном горном участке, через который скрытно пытался подойти к населенному пункту караван с оружием незаконного вооруженного формирования. Разведчики выполнили минирование участка, тем самым отрезав условной бандгруппе как дальнейший путь, так и пути отхода.

Российские военнослужащие во время учений отработали навыки перемещения по скалам со страховкой, организацию наблюдательных постов и приемы маскировки в горной местности.

Напомним, 201-я военная база — крупнейшее сухопутное воинское соединение России за ее пределами. Согласно подписанному в 2012 году соглашению, объект имеет право находиться на территории Таджикистана до 2042 года.