На самарского начальника пункта полиции в речпорту завели дело

Самара, , 17:30 — REGNUM В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника линейного пункта полиции в речном порту. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Под подозрение попали также его коллеги, число подозреваемых не сообщается. Следствие считает, что была организована преступная группа, деятельность которой направлена «на искусственное повышение показателей работы по раскрываемости преступлений».

В частности, в июле 2018 года в районе железнодорожного вокзала Тольятти подозреваемые задержали мужчину за рулём «Приоры». В релизе отмечается, что он был доставлен в пункт полиции, где ему, угрожая, предложили признаться в хранении марихуаны.

«Опасаясь за свою жизнь, здоровье и свободу, задержанный в указанном полицейскими месте нарвал листья дикорастущей конопли, после чего мужчину задержали и приняли меры к привлечению к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие не исключает, что возможны другие эпизоды преступной деятельности.