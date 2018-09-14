В Йемене рухнул военный вертолет Саудовской Аравии

Аден, Йемен, 14 сентября 2018, 17:36 — REGNUM Военный вертолет Саудовской Аравии потерпел крушение в йеменской провинции Аль-Махра, 14 сентября передает агентство Reuters.
Согласно официальному заявлению, в результате аварии погибли двое пилотов ВВС Саудовской Аравии.
По предварительной информации, вертолет не был сбит — провинция находится под контролем «правительственной коалиции», в ней не ведется активных боевых действий.
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