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В Йемене рухнул военный вертолет Саудовской Аравии

Происшествия

Погибли двое пилотов

Аден, Йемен, 14 сентября 2018, 17:36 — REGNUM  Военный вертолет Саудовской Аравии потерпел крушение в йеменской провинции Аль-Махра, 14 сентября передает агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению, в результате аварии погибли двое пилотов ВВС Саудовской Аравии.

По предварительной информации, вертолет не был сбит — провинция находится под контролем «правительственной коалиции», в ней не ведется активных боевых действий.

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Авиапроисшествия
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