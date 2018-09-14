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В Дагестане сотрудник казначейства попался на хищении полмиллиона рублей

Происшествия

Деньги были незаконно списаны со счетов отделов судебных приставов

В Дагестане сотрудник казначейства попался на хищении полмиллиона рублей
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Махачкала, 14 сентября 2018, 16:33 — REGNUM  Сотрудник управления казначейства Дагестана подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. В 2016 году подозреваемый смог похитить с депозитных счетов отделов судебных приставов около 560 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Денежные средства он перечислял со счетов отделов судебных приставов по Хунзахскому, Шамильскому и Тляратинскому районам по подложным документам на банковскую карту одного местного жителя, который, между тем, вовсе не являлся стороной исполнительного производства у службы судебных приставов. После этого злоумышленник обналичил денежные средства и использовал их по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении ведущего специалиста-эксперта отдела управления федерального казначейства по Республике Дагестан в Хунзахском районе возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Служебный подлог».

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