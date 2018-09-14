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Под колесами поезда в Удмуртии один человек погиб, двое пострадали

Происшествия

Инцидент произошел на станции «Балезино»

Под колесами поезда в Удмуртии один человек погиб, двое пострадали
Цитата из х/ф «Мастер и маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Человек на путях. Задавило

п.Балезино, Удмуртия, 14 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  В Удмуртии женщина погибла под колесами грузового поезда, двое мужчин пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в Кировском линейном отделе МВД на транспорте.

По предварительным данным, двое мужчин и женщина на станции «Балезино» перелезали между вагонами грузового состава, пытаясь сократить путь через железнодорожные пути. Поезд в это время начал совершать маневры.

В результате женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, мужчины с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 сентября в Махачкале женщина попала под поезд и погибла. По словам очевидца, увидев приближающийся состав поезда, женщина отошла на небольшое расстояние, которое оказалось недостаточным для безопасности. Поездом ее протащило и отбросило на столб. В результате женщина получила многочисленные травмы и скончалась.

При этом двумя неделями ранее в этом же месте погибла девушка, которая шла через железнодорожные пути в наушниках и не слышала сигнала приближающегося поезда.

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