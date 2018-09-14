Крым: в Армянске вводится режим ЧС

Армянск, Крым, , 16:24 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации будет введен на территории Армянска в Крыму с 14 сентября. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника главного управления — начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман.

«Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз. Это является критерием введения режима», — цитирует Фридмана Крыминформ.

По его словам, введение режима ЧС направлено на то, чтобы власти получили возможность использовать резервный фонд. Он пояснил, что дополнительные мероприятия в связи с режимом ЧС в городе не планируются.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о химических выбросах стала поступать от жителей Армянска еще 24 августа. В течение нескольких дней велись поиски виновного, при этом власти утверждали, что никакой опасности химвыброс не представляет для здоровья людей. Однако 4 сентября стало известно о превышении концентрации вредных веществ в воздухе, и власти приняли решение о вывозе на две недели детей из города. Источником выброса был назван завод «Титан», точнее — кислотонакопители предприятия: испарения активизировались из-за засухи и дефицита пресной воды. Сейчас работа предприятия также приостановлена. Кстати, 11 сентября власти Крыма объявили о том, что превышение концентрации вредных веществ в воздухе не фиксируется.

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