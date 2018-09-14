В Ингушетии ищут пропавшую женщину с четырьмя детьми

Магас, , 15:55 — REGNUM В Ингушетии объявлен розыск пропавшей местной жительницы и ее четверых детей. С заявлением о пропаже 36-летней Индиры К. обратился 13 сентября в полицию ее отец. По словам мужчины, некоторое время назад она уехала на отдых в город Пятигорск и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Вместе с исчезнувшей жительницей селения Сагопши Малгобекского района пропали четверо ее детей — трое сыновей и дочь. Старшему из них 15 лет, а младшему — пять. МВД по Ингушетии просит всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении пропавших жителей республики, сообщить о них в полицию.

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Напомним, в мае 2018 года в Ингушетии пропали двое несовершеннолетних жителей поселка Яндаре Сунженского района. О их пропаже заявила сестра. Спустя несколько дней подростки вернулись домой.