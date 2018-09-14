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В Самаре задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Происшествия

При нападении мужчина нанес колото-резаные ранения продавщице и посетительнице

В Самаре задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
С ножом к горлу

Самара, 14 сентября 2018, 15:52 — REGNUM  Правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин в одном из сел Волжского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел еще 7 сентября. Мужчина напал на один из магазинов в Самаре. Колюще-режущим предметом он причинил телесные повреждения продавщице торговой точки и посетительнице.

После этого он похитил из кассы 2 тыс. рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись нападения, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине. Видно, что мужчина с пакетом на голове заходит в магазин. Угрожая предметом, походим на нож, он требует отдать выручки из кассы. Продавец магазина отказала отдать средства, и мужчина наносит острым предметом удары посетительнице. Продавец пытается выгнать грабителя, но мужчина и ей наносит удары. Далее он получает все-таки выручку и уходит.

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Бандитизм, разбой
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