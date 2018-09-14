На Ямале пытаются замять причины гибели мужчины в Таиланде?

Салехард, , 15:55 — REGNUM Ямальские следователи обжалуют решение и. о. прокурора Салехарда, который отказал в возбуждении уголовного дела относительно смерти жителя ЯНАО в Таиланде. На теле усопшего были найдены верёвки, и нет достоверных данных, исключающих его насильственную смерть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 6 августа 2018 года в лесной местности провинции Удонтхани Королевства Таиланд обнаружено тело жителя города Салехарда 1960 года рождения. СКР по ЯНАО возбудило уголовное дело по факту убийства. На сегодня нет объективных данных, указывающих на некриминальный характер смерти мужчины.

Напомним, тело усопшего пролежало около двух недель до момента его нахождения. На ногах и шее мужчины были обнаружены верёвки.

Согласно ч. 3 ст. 12 УК РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие в РФ, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по Уголовному Кодексу РФ в случаях, если преступление направлено против гражданина РФ.

Однако и. о. прокурора города Салехарда 12 сентября 2018 года вынесено постановление об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела.

Следственные органы выступят с обжалованием данного решения вышестоящему прокурору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

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