Теракт в Пакистане: есть погибшие

Исламабад, , 15:50 — REGNUM В результате террористического акта на юго-западе Пакистана погибли три сотрудника правоохранительных органов, двое получили ранения, сообщает 14 сентября Anadolu.

Взрывное устройство было прикреплено к автомобилю и приведено в действие дистанционно, когда рядом с объектом проезжала цель террористов.

Как отмечают в полиции, наиболее вероятной целью бандитов был помощник комиссара. Однако в момент взрыва его не было в проезжавшей мимо машине.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна из террористических группировок, однако велика вероятность, что это дело рук движения «Техрик-е Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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