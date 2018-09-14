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Трое детей пострадали в дорожной аварии на юго-западе Петербурга

Происшествия

Все пострадавшие находились в салоне автомобиля

Трое детей пострадали в дорожной аварии на юго-западе Петербурга
Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

Санкт-Петербург, 14 сентября 2018, 15:41 — REGNUM  Кроссовер столкнулся с другим автомобилем на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. В аварии пострадали несколько детей и водитель. Все пострадавшие находились в салоне иномарки.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 14 сентября около 13:30 в Красносельском районе, на пересечении Ленинского проспекта и Брестского бульвара.

Водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого была женщина, 1978-го года рождения. В «Форде» также находились дети.

Получила травмы средней степени тяжести сама автоледи и ее пассажиры: мальчик 2009 г. р., мальчик 2011 г. р. — травмы средней степени, мальчик 2008 г. р. — лёгкой степени вреда здоровью.

По данному факту проводится проверка, отметили в дорожной полиции.

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Дорожно-транспортные происшествия
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