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Полицейские обнаружили завод контрафактного алкоголя под Владимиром

Происшествия

На «предприятии» работали нелегальные мигранты

Полицейские обнаружили завод контрафактного алкоголя под Владимиром
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Спиртные изделия

Владимир, 14 сентября 2018, 15:14 — REGNUM  Во Владимирской области полицейские обнаружили завод по производству контрафактного алкоголя. Как сообщила 14 сентября пресс-служба МВД России, всего в цехе были три производственные линии мощностью в 60 тыс. бутылок в сутки. С составом напитков на заводе особо не мудрили: спирт смешивали с водой и заливали в бутылки, на которые наклеивались этикетки известных марок.

В операции участвовали полицейские Москвы и сотрудники Росгвардии. Всего было изъято более 50 тыс. бутылок готового алкоголя, а также 15 тонн спирта и 75 тыс. поддельных акцизных марок. Также в списке изъятого — 500 тыс. пустых бутылок, этикетки, коробки и крышки.

Как сообщили в МВД, в результате рейда задержаны 68 человек, которые работали на заводе. В их числе двое несовершеннолетних. В отношении 64 человек были составлены протоколы о незаконной работе иностранцем на территории России. В отношении 30 человек — протоколы о нарушении правил въезда на территорию Российской Федерации. Они будут выдворены из России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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