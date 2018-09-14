Полицейские обнаружили завод контрафактного алкоголя под Владимиром

Владимир, , 15:14 — REGNUM Во Владимирской области полицейские обнаружили завод по производству контрафактного алкоголя. Как сообщила 14 сентября пресс-служба МВД России, всего в цехе были три производственные линии мощностью в 60 тыс. бутылок в сутки. С составом напитков на заводе особо не мудрили: спирт смешивали с водой и заливали в бутылки, на которые наклеивались этикетки известных марок.

В операции участвовали полицейские Москвы и сотрудники Росгвардии. Всего было изъято более 50 тыс. бутылок готового алкоголя, а также 15 тонн спирта и 75 тыс. поддельных акцизных марок. Также в списке изъятого — 500 тыс. пустых бутылок, этикетки, коробки и крышки.

Как сообщили в МВД, в результате рейда задержаны 68 человек, которые работали на заводе. В их числе двое несовершеннолетних. В отношении 64 человек были составлены протоколы о незаконной работе иностранцем на территории России. В отношении 30 человек — протоколы о нарушении правил въезда на территорию Российской Федерации. Они будут выдворены из России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.