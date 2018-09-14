В курском доме-памятнике обрушилась крыша

Курск, , 14:53 — REGNUM В Курске в жилом доме-памятнике регионального значения по адресу Дзержинского, 90 в квартире обрушился потолок. Об этом сообщила ГТРК «Курск» со ссылкой на жительницу квартиры Татьяну Цветкову.

По словам жительницы, когда она находилась в квартире, потолок обрушился вместе с балкой и панелями. Последний капремонт в доме делали в 2010 году, но его качество жителей не утроило. Сразу после ремонта крыши она начала протекать, однако жалобы обитателей дома до сих пор оставались без внимания.

Заместитель начальника государственной областной жилищной инспекции Семен Орехов сообщил журналистам, что ранее управляющая компания получала предписание обеспечить безопасность жильцов дома и провести экспертное обследование. Экспертиза готова — она выявила 70% износа кровли. При этом ближайший ремонт по плану ожидает дом только в 2032 году.

По словам гендиректора регионального фонда капремонта Артура Иванова, сначала собственникам жилья нужно объединиться с управляющей компанией и провести реконструкцию — восстановить упавшие балки, — а затем уже добиваться капремонта. При этом жильцы просят предоставить им временные квартиры, так как потолок в аварийном доме продолжает понемногу обваливаться.