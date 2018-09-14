В Малайзии задержали 10 человек по подозрению в терроризме

Куала-Лумпур, , 14:52 — REGNUM Контртеррористическое подразделение полиции Малайзии задержало 10 подозреваемых, которые планировали атаку на развлекательные центры в городах Малакка и Пенанг, сообщает Sindonews.

10 подозреваемых были задержаны в результате масштабной операции в семи малайзийских штатах.

Главный инспектор полиции Малайзии Тан Сри Мохамад Фузи Харун заявил, что задержанные, предположительно, относятся к террористической ячейке «Асоиб».

«Они планировали присоединиться к другим террористическим группам на Ближнем Востоке, чтобы начать атаки на приграничные страны. Руководитель группы планировал начать атаку на развлекательный центр в Малакке с использованием дымовой бомбы», — заявил инспектор полиции.

Было конфисковано пять дымовых бомб. Следователи также выяснили, что один из подозреваемых активно участвовал в пропаганде террористических ячеек в социальных сетях.

Напомним, в июне 2018 года в Малайзии были задержаны 15 человек, готовивших нападения на лиц, не исповедующих ислам.

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