В Махачкале погибла под колесами поезда молодая женщина

Махачкала, , 14:43 — REGNUM На железной дороге в Дагестане произошел несчастный случай. Днем 13 сентября на железнодорожном переходе под мостом на пересечении проспектов Гамидова и Гамзатова в городе Махачкале попала под поезд 35-летняя женщина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

По словам очевидца, увидев приближающийся состав поезда, женщина отошла на небольшое расстояние, которое оказалось недостаточным для безопасности. Поездом ее протащило и отбросило на столб. В результате многочисленных травм она скончалась.

Стоит отметить, что это уже вторая трагедия за последние две недели, произошедшая на данном железнодорожном переходе. Здесь 29 августа погибла девушка, переходившая пути в наушниках и не услышавшая сигналы электровоза. Из-за наушников 9 сентября на станции Невинномысская произошел еще один несчастный случай. Молодой человек, переходя железнодорожные пути, попал под пассажирский поезд и получил множественные повреждения.

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