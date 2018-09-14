На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

Ставрополь, , 14:36 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Ставропольском крае на вторую половину дня 14 сентября, а также 15 и 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ставрополя со ссылкой на информацию регионального гидрометеоцентра.

Как сообщается, с 17:00 и до конца суток 14 сентября на территории края ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Неблагоприятный прогноз синоптики дали и на выходные — 15 и 16 сентября в регионе также ожидаются ливни, грозы, град.

Отметим, что минувшим летом на районы Ставрополья несколько раз обрушивались ураганы. Так, в начале июля сильный ветер оставил без электричества около 14 тыс. жителей Зеленокумска, а град уничтожил тысячи гектаров посевов.