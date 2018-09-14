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На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

Происшествия

Синоптики предупредили о непогоде в ближайшие три дня

Ставрополь, 14 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  Штормовое предупреждение объявлено в Ставропольском крае на вторую половину дня 14 сентября, а также 15 и 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ставрополя со ссылкой на информацию регионального гидрометеоцентра.

Как сообщается, с 17:00 и до конца суток 14 сентября на территории края ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Неблагоприятный прогноз синоптики дали и на выходные — 15 и 16 сентября в регионе также ожидаются ливни, грозы, град.

Отметим, что минувшим летом на районы Ставрополья несколько раз обрушивались ураганы. Так, в начале июля сильный ветер оставил без электричества около 14 тыс. жителей Зеленокумска, а град уничтожил тысячи гектаров посевов.

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Ураганы, шторма, бури
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