В Перми нелегал предстанет перед судом за надругательство над мальчиком

Пермь, , 12:50 — REGNUM В Перми завершено уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Согласно его материалам, доказано три факта сексуального насилия в отношении мальчика, не достигшего 14-летнего возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, 42-летний мигрант, незаконно проживающий в столице Прикамья, надругался над сыном своей бывшей сожительницы. Доказано три эпизода, которые имели место зимой 2018 года.

Нелегалу инкриминируют совершение действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Уголовное дело направлено в суд.

Стоит отметить, в Пермском крае в 2017 году произошло снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений против детей. Однако в первом квартале 2018 года ситуация стала тревожной. Количество уголовных дел, где жертвами преступлений являются дети, выросло на 40%. Увеличение произошло за счет уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности, жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщают иформресурсы.