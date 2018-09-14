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В Перми нелегал предстанет перед судом за надругательство над мальчиком

Происшествия

Иностранец обвиняется в сексуальном насилии в отношении ребенка своей бывшей сожительницы

Пермь, 14 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  В Перми завершено уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Согласно его материалам, доказано три факта сексуального насилия в отношении мальчика, не достигшего 14-летнего возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, 42-летний мигрант, незаконно проживающий в столице Прикамья, надругался над сыном своей бывшей сожительницы. Доказано три эпизода, которые имели место зимой 2018 года.

Нелегалу инкриминируют совершение действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Уголовное дело направлено в суд.

Стоит отметить, в Пермском крае в 2017 году произошло снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений против детей. Однако в первом квартале 2018 года ситуация стала тревожной. Количество уголовных дел, где жертвами преступлений являются дети, выросло на 40%. Увеличение произошло за счет уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности, жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщают иформресурсы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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