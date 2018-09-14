Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новокузнецке

Новокузнецк, Кемеровская область, 14 сентября 2018, 12:49 — REGNUM В Новокузнецке столкнулись два транспортных средства — школьный автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили газете «Кемерова» в ГУ МВД Кузбасса.
ДТП произошло в пятницу, 14 сентября, на улице Гончарова.
По предварительным данным, виновником аварии стал 23-летний водитель автомобиля, который выехал на полосу встречного движения.
Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.
Читайте также: В Италии в ДТП с автобусом пострадали студенты из Боснии