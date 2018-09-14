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Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новокузнецке

Происшествия

ДТП произошло в пятницу, 14 сентября, на улице Гончарова

Новокузнецк, Кемеровская область, 14 сентября 2018, 12:49 — REGNUM  В Новокузнецке столкнулись два транспортных средства — школьный автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили газете «Кемерова» в ГУ МВД Кузбасса.

ДТП произошло в пятницу, 14 сентября, на улице Гончарова.

По предварительным данным, виновником аварии стал 23-летний водитель автомобиля, который выехал на полосу встречного движения.

Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

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