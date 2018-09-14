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Самолет «Победы» после инцидента в «Пулково» обследуют специалисты

Происшествия

Органы СКР начали доследственную проверку

Самолет «Победы» после инцидента в «Пулково» обследуют специалисты
Иллюстрация: Szsut.sledcom.ru
Повреждения крыла самолета «Победы»

Санкт-Петербург, 14 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  Специалисты обследуют самолет авиакомпании «Победа», зацепивший крылом пожарную машину при рулёжке в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 сентября в пресс-службе авиакомпании «Победа».

"При осмотре воздушного судна обнаружено повреждение нижнего винглета левой плоскости крыла. На данный момент проводятся инспекционные работы сертифицированным персоналом», — пояснила пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

После инцидента в «Пулково» сразу же был направлен резервный борт авиакомпании.

О результатах оценки состояния самолета, оказавшегося участником инцидента, станет известно позднее.

Тем временем органы СКР на транспорте начали доследственную проверку по факту столкновения авиалайнера с пожарной машиной в аэропорту «Пулково».

Как установлено, утром 14 сентября самолет прибыл в Петербурга из Москвы и, после приземления, следуя к стоянке, задел нижней законцовкой левого крыла припаркованный пожарный автомобиль.

«Самолет и автомобиль получили незначительные повреждения. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался», — сообщили в Северо-Западном управлении СКР на транспорте.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Пулково» самолет «Победы» задел крылом пожарную машину

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Происшествия в аэропортах
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