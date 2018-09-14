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«Российских шпионов» задержали в Нидерландах — СМИ

Происшествия

Подозреваемые, личности которых не раскрываются, якобы направлялись в находящуюся в городе Шпиц лабораторию

Амстердам, 14 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  В Нидерландах в начале 2018 года были задержаны двое «шпионов» из Российской Федерации. Об этом сообщает NRC Handelsblad со ссылкой на неназванные источники.

По данным источников, подозреваемые, личности которых не раскрываются, якобы направлялись в находящуюся в городе Шпиц лабораторию.

Издание отмечает, что вышеуказанная лаборатория занимается в том числе расследованием «дела Скрипалей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены с признаками отравления в марте 2018 года в британском Солсбери. 5 сентября власти Великобритании обвинили в причастности к данному делу двух граждан России, которые якобы являются «сотрудниками ГРУ».

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