«Российских шпионов» задержали в Нидерландах — СМИ

Амстердам, , 12:38 — REGNUM В Нидерландах в начале 2018 года были задержаны двое «шпионов» из Российской Федерации. Об этом сообщает NRC Handelsblad со ссылкой на неназванные источники.

По данным источников, подозреваемые, личности которых не раскрываются, якобы направлялись в находящуюся в городе Шпиц лабораторию.

Издание отмечает, что вышеуказанная лаборатория занимается в том числе расследованием «дела Скрипалей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены с признаками отравления в марте 2018 года в британском Солсбери. 5 сентября власти Великобритании обвинили в причастности к данному делу двух граждан России, которые якобы являются «сотрудниками ГРУ».

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