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В Италии в ДТП с автобусом пострадали студенты из Боснии

Происшествия

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Рим, 14 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и пассажирского автобуса, который перевозил студентов из Боснии и Герцеговины, пострадали 15 человек, водитель транспортного средства погиб, сообщает 14 сентября La Repubblica.

По данным издания, инцидент произошел в 06:00 по местному времени на участке автострады в области Ломбардия на севере страны. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Италии произошла целая серия ДТП, унесшая жизни 16 мигрантов. Все они занимались сбором помидоров и ехали к месту работы или обратно. В результате самого трагического инцидента погибли сразу 12 человек: их перевозили в грузовике с открытой платформой.

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