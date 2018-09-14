Четверо воронежских полицейских подозреваются в убийстве

Воронеж, , 12:16 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Воронежской области по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Елена Мануковская 13 сентября.

Подробности пока не раскрываются: известно, что следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» в связи с исчезновением 37-летнего жителя Рамонского района, а также, что уже задержаны подозреваемые в совершении преступления — четверо сотрудников полиции. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пока в отношении полицейских возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий, это дело объединено с делом об убийстве в одно производство.