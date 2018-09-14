МЧС предупредило о сильном ветре и непогоде в Алтайском крае

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Барнаул, , 12:02 — REGNUM В отдельных районах Алтайского края сегодня, 14 сентября, ожидается дождь, гроза и местами порывы ветра до 18 м/с, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре необходимо переждать непогоду в капитальном строении, а находясь дома закрыть окна.

При штормовом метре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При непогоде автомобили необходимо парковать в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Напомним, ранее в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками.

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