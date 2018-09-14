У жителя Калуги изъяли похищенные старинные иконы

Калуга, , 11:59 — REGNUM В Калуге задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в хищении ценностей из антикварного магазина. Об этом 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По версии оперативников, не имеющий постоянного источника дохода калужанин ночью сбил навесной замок антикварного магазина, после чего проник в помещение, откуда вынес иконы «Николая Чудотворца», «Успенской божьей матери», «Казанской божьей матери», два креста, скульптуру в виде ангела, старые книги, саблю и старинные монеты. С места происшествия грабитель скрылся на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенные предметы обнаружены в у него в гараже. Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу с целью установления их культурно-художественной и исторической ценности. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге при попытке ограбить ювелирный магазин был задержан 46-летний житель Тулы. Воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, подозреваемый схватил две упаковки с ювелирными изделиями общей стоимостью более полумиллиона рублей и выбежал из магазина, однако был задержан продавцом и случайным прохожим.

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